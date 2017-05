Loire-Atlantique L'axe Nantes-Rennes fermé pour cause de battue aux sangliers

0

La décision n'est pas si fréquente. La route de Rennes était complètement fermée ce mardi entre Jans et Derval pour cause de battue aux sangliers, la population de sangliers étant en forte hausse dans ce secteur.

Les agriculteurs qui habitent à Jans ou Derval en ont assez de voir leurs semis de maïs piétinés de plus en plus souvent par des hordes de sangliers. Ils habitent ou cultivent autour d'une zone refuge autour des lieux-dits le Feuillay, la Justice, Ker Emma ou la Croix-Robin. Et se sont plaint auprès des sociétés de chasse de Jans et Derval. Ces dernières ont dû faire appel au lieutenant de louveterie* pour effectuer la demande de battue.

La Direction départementale des territoires et de la mer a accepté sa tenue ce mardi 16 mai, entre 9 h et 16 h, et son empiètement sur la nationale. L'axe Nantes-Rennes a ainsi été fermé à la circulation pendant 7 heures sur 3 km, ce qui n'est pas si courant.

Après 16 h, les voitures se sont remises à circuler comme si de rien n'était.

* Le lieutenant de louveterie ou louvetier est un officier public chargé depuis l'Ancien régime de chasser les espèces réputées « nuisibles », sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers, sur demande du préfet, dans les forêts de l’État. Hors période de chasse, lui seul peut déclencher la tenue d'une battue.