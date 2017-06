Loire-Atlantique Le baccalauréat, l'examen que l'on n'oublie pas

0

Les candidats du baccalauréat vont plancher à partir du jeudi 15 juin pour la majorité des écrits. Des épreuves qui restent gravées dans les mémoires. Souvenirs d'anciens bacheliers de Loire-Atlantique.

"J’ai passé mon bac dans un état de stress heureux, bien entourée par mes copines et mes parents. J’avais bien bossé toute l’année et j’ai révisé non-stop une semaine avant. Pour se rendre aux épreuves en centre-ville de Nantes, on avait mis en place un co-voiturage avec les parents de trois copines", se remémore Julie, de Bouguenais (bac 1998).

Pour son bac S (en 1999), Aurélie, de Blain, se souvient "d’avoir fait un programme de travail par matière. La période de révision demande beaucoup d’efforts de mémoire et de concentration tant il y a des choses à apprendre. À la fin, c’est un grand soulagement ! On avait d’ailleurs fait une grosse fête à la fin des examens !".

Virginie a passé son bac arts appliqués en 2001. "L'épreuve qui me terrorisait était celle de dessin, elle durait 8 heures".

Les actuels candidats n'en sont pas encore au stade des souvenirs. Il leur reste quelques heures pour réviser. Certains le font au sein de leurs établissements, comme le lycée des Bourdonnières à Nantes. "Je préfère réviser en partie au lycée. Je peux poser des questions au professeur", relate Emma, ce mardi.

