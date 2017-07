Loire-Atlantique Le centriste Joël Guerriau mènera une liste aux sénatoriales

0

Le sénateur UDI sortant Joël Guerriau, maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, mènera une liste aux élections sénatoriales du 24 septembre, en Loire-Atlantique.

Son nom avait été avancé pour mener une liste La République en marche lors des élections sénatoriales du 24 septembre. Une information qu'il n'a jamais voulu confirmer ni infirmer. Finalement, le sénateur centriste Joël Guerriau mènera sa propre liste, « Loire-Atlantique, territoires dynamiques et solidaires », aux côtés de la maire sans étiquette de Puceul Claire Theveniau, du maire LR de La Baule Yves Métaireau et du conseiller régional centriste et maire de Ligné Maurice Perrion.

« Des élus expérimentés et de proximité »

« Sollicités par plus de 400 élus locaux, nous conduirons une liste aux élections sénatoriales de septembre prochain. Cette liste est le fruit d'un travail de terrain exigeant et cohérent. Elle sera constituée d'élus expérimentés et de proximité qui veulent répondre aux difficultés croissantes que rencontrent les collectivités territoriales, et anticiper les annonces récentes sur le risque de leur perte d'autonomie de gestion », précise Joël Guerriau.

