Loire-Atlantique Le département en 7e place des destinations touristiques

Le Département veut accentuer cette dynamique en jouant collectif avec les structures touristiques du territoire. La saison 2017 a déjà bien démarré.

Le conseil départemental, via sa structure Loire-Atlantique, mise notamment sur l'image du slowtourisme, « respectueux des équilibres sociaux, humains et environnementaux ». Le territoire peut compter sur la diversité de ses paysages, sa capacité d'hébergement et les sites à visiter. Il s'est classé à la septième des départements français en terme de fréquentation touristique.

En Loire Atlantique, le tourisme représente un poids économique important avec 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et 5 % de l'emploi privé. La saison 2017 s'annonce quant à elle plutôt bien après la belle météo des vacances d'avril.

