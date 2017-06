Loire-Atlantique Le département placé en vigilance orange aux fortes chaleurs

0

Placée hier en vigilance jaune, la Loire-Atlantique vient d'être placée en vigilance (orange) canicule par Météo France, à partir de 16 heures, en raison des fortes chaleurs qui frappent le département aujourd'hui.

Météo France, qui vient de placer 51 départements en vigilance orange, annonce que le pic de chaleur est attendu plus particulièrement aujourd'hui et demain. Le temps très chaud qui s'est installé va se maintenir jusqu’à au moins mercredi.

Les températures prévues ce lundi 19 juin au maximum sont de 35,6 °C. Demain, il devrait faire au plus chaud de la journée 34,1 degrés. Enfin, mercredi, 32,5 degrés sont annoncés au plus chaud de la journée.

Il est conseillé, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes, jeunes enfants et nourrissons), de maintenir le logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais), de boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif. Il est recommandé également de se rafraîchir et de s'humidifier le corps , au moins le visage et les avants bras,

plusieurs fois par jour, de passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...), ou encore d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique.

La plate-forme téléphonique Canicule info service vous conseille dès aujourd’hui, au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 9h à 20h .

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées disposent d'un dispositif d'alerte en cas de forte chaleur. Les maires recueillent les identités des personnes âgées et handicapées qui le souhaitent afin de faciliter l'action des services sanitaires et sociaux en cas de crise.

Plus d’informations ici.