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Loire-Atlantique Le train usine défait et refait la voie Nantes-Angers [vidéos]

0 22.03.2017 19:00
  • PHOTOS NATHALIE BOURREAU

    DEPUIS JANVIER ET JUSQUAU DEBUT AVRIL, SNCF RESEAU RENOUVELLE LES VOIES FERREES SUR LA LIGNE NANTES-ANGERS
    PHOTOS NATHALIE BOURREAU

  • Dany Bernard, responsable sécurité du chantier pour SNCF réseau

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  • DEPUIS JANVIER ET JUSQUAU DEBUT AVRIL, SNCF RESEAU RENOUVELLE LES VOIES FERREES SUR LA LIGNE NANTES-ANGERS

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Chaque nuit depuis janvier, la « suite rapide » de l'entreprise Colas rail, remplace pour SNCF réseau, les anciennes voies de la ligne TGV Nantes Angers, par du ballast, des traverses et des longs rails neufs. Cette usine sur bogies longue de 700 m, progresse au rythme moyen d'un kilomètre chaque nuit. En ce moment elle est sur la commune de Thouaré-sur-Loire.

Rencontre avec Dany Bernard, 28 ans, responsable de la sécurité des 500 techniciens qui travaillent sur ce chantier « SNCF réseau » dans Presse Océan du jeudi 23 mars 2017.

 

 

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