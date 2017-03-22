Loire-Atlantique Le train usine défait et refait la voie Nantes-Angers [vidéos]

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DEPUIS JANVIER ET JUSQUAU DEBUT AVRIL, SNCF RESEAU RENOUVELLE LES VOIES FERREES SUR LA LIGNE NANTES-ANGERS
PHOTOS NATHALIE BOURREAU
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Dany Bernard, responsable sécurité du chantier pour SNCF réseau
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