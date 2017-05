0

Elisa et Max avaient en 2013 remporté le concours du « meilleur job du monde ». Ils avaient été choisis parmi 330 000 candidats pour parcourir une région d'Australie durant six mois et partager leur expérience. Depuis, ils ne cessent de courir le monde et d'alimenter blogs et réseaux sociaux avec leurs expériences, photos, vidéos. Loire-Atlantique Développement les a invités afin qu'ils relaient leur balade dans le département.

Plus d'information ce mercredi 17 mai dans Presse Océan.