Loire-Atlantique Les casernes cherchent des sapeurs-pompiers volontaires

Volontaire au centre de secours de Pornic depuis 31 ans, c’est d’abord une passion pour Sylvain Houllier, 51 ans. Témoignage.

En parallèle de son métier de sapeur-pompier professionnel au sein de l’aéroport de Nantes, cet ancien des sapeurs-pompiers de Paris effectue 90 heures par mois en tant que volontaire au centre de secours de Pornic. Il y a en charge les nouvelles recrues volontaires.

« Pas de différence dans les faits entre un professionnel et un volontaire »

« Quand j’ai commencé comme pompier volontaire, il y a 31 ans on n’était pas payé. Aujourd’hui ce n’est pas un salaire mirobolant, c’est juste une compensation par rapport aux heures que l’on effectue".

"Au départ ce qui motive c’est la passion. On ne parle pas d’argent. J’habitais à Nozay, dans le nord du département, c’était une petite caserne où il n’y avait que des volontaires. C’était convivial, avec un esprit de famille. Quand la sirène sonnait, on se retrouvait tous à la caserne et on partait porter secours. J’en ai fait mon métier, à Paris. Mais suis toujours resté pompier volontaire, j’ai fait 2 ans, puis 5, 10 et j’en suis à plus de trente ans, de Nozay à Pornic, en passant par Nantes."

"Vraiment ce qui me motive, c’est la passion. Je suis dans un corps mixte à Pornic", explique-t-il. Ce qui n’est pas le cas dans la majorité des 97 casernes du département qui ne comptent que des volontaires ayant un autre métier.

« Il y a une osmose, on se sent bien à Pornic entre professionnels et volontaires, hommes et femmes. Mais même volontaire, c’est un métier, nous avons le même uniforme. À Pornic le volontaire reste de garde 12 heures ou 24 heures à la caserne. Cela permet de gagner du temps pour les interventions. Je consacre 90 heures par mois, en plus de mon travail de pompier professionnel à l’aéroport. Cela représente trois à quatre jours de 24 h. Ma famille comprend les contraintes puisque mon fils est devenu pompier professionnel dans la région parisienne », reconnaît Sylvain Houllier.

(...) La suite est à retrouver dans votre journal Presse Océan ce mardi 3 octobre.

L’info en plus

Le département de Loire- Atlantique compte 3 825 pompiers volontaires et 754 professionnels.