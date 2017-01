Loire-Atlantique Les chiffres (pas si bons) du chômage en 2016

0

Les chiffres du chômage en Loire-Atlantique sont tombés. Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité (catégorie A) s’élève à 62 770, selon les chiffres de Pôle emploi du mois de décembre 2016.

Au premier abord, les chiffres sur l’ensemble de l’année dernière sont plutôt bons puisqu’entre janvier et décembre, ce sont 3 380 demandeurs d’emploi qui sont sortis de cette catégorie.

Pour autant, dans la même période, on constate que le nombre de chômeurs de catégorie C (ayant eu une activité de plus de 78 heures dans le mois) a augmenté. Une augmentation de 2 420 personnes de plus inscrites dans cette catégorie sur l'année.

« Quand on additionne toutes les catégories, on se rend compte qu’il y a une stagnation et non pas une baisse du chômage. », décrypte Michel Le Roc’h, secrétaire départemental de Force ouvrière. En effet, en se penchant sur les chiffres globaux rassemblant toutes les catégories de Pôle emploi (A, B, C, D et E), le résultat est éloquent : 132 450 demandeurs d’emploi en janvier 2016 et… 132 340 en décembre, soit 110 chômeurs en moins sur l’année.

