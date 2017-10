Loire-Atlantique Les entreprises sensibilisées aux risques routiers

0

"La voiture reste l’outil de travail le plus utilisé. Paradoxalement, les salariés sont le moins formés sur cet outil alors que c’est la première cause d’accidents mortels au travail. Les entreprises se contentent de vérifier l’état des véhicules et la possession d’un permis mais sensibilisent peu aux risques », observe Joël André, le président d’Agiroute.

En France, tous les 3 jours, un conducteur se tue lors d’un trajet professionnel. Depuis le début de l’année, 48 personnes ont perdu la vie en Loire-Atlantique.

Pour poursuivre la lutte contre l’insécurité routière, le Département et la Préfecture ont organisé, lundi 2 octobre, une journée de prévention sur le risque routier professionnel. Une trentaine de représentants d’entreprises locales se sont retrouvés sur le circuit Fay-de-Bretagne.

