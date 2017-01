Loire-Atlantique Primaire : résultats suspects, les garants du scrutin inquiets

0

"La suspicion qui pèse sur la communication nationale des résultats nous pose question." Le politiste Goulven Boudic, de la commission départementale de rescension des votes, chargée de garantir l’authenticité du scrutin exprime quelques doutes.

« Je parle en mon nom propre mais mes collègues, Philippe Joyeux et Pierre-François Martinot, ont la même opinion. Nous ne pouvons pas participer à un processus si nous n’avons pas la certitude que le travail que nous faisons ici, sera exploité correctement nationalement. La suspicion qui pèse sur la communication nationale des résultats nous pose question. Nous avons saisi par courrier le président de la haute autorité (Thomas Clay) de nos inquiétudes et lui avons indiqué qu'à défaut de la transparence indispensable sur l'ensemble des résultats nationaux, nous ne participerions pas aux opérations de validation du second tour de la primaire. Il nous a répondu mardi soir que ces résultats seraient transmis intégralement au public et à la presse ce mercredi. Dont acte. »

L'interview complète de Goulven Boudic à lire dans Presse Océan ce mercredi.