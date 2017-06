Loire-Atlantique Les producteurs de lait mobilisés mardi à Ancenis et Herbignac

"La situation des producteurs de lait est catastrophique. Depuis deux ans, les trésoreries se dégradent pour atteindre des niveaux remettant en cause la viabilité de beaucoup d’exploitations. Par ailleurs, sans perspective sur le prix, le désarroi s’est installé dans les campagnes".

Dans un communiqué, l’ensemble des FDSEA/FNSEA et des JA des départements de Bretagne et des Pays de la Loire déplorent la situation actuelle de la profession. "Aujourd’hui, des signaux favorables impactent déjà positivement les prix du lait des pays européens. Les entreprises et les coopératives en premier lieu doivent montrer l’exemple en apportant des réponses par le prix aux producteurs. Elles ont pour cela, au travers de la loi Sapin 2, les moyens d’obtenir des revalorisations auprès de la distribution notamment sur les marques de distributeurs. La FNPL a appelé l’ensemble de ses fédérations à se mobiliser auprès des coopératives pour obtenir des réponses".