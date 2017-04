Loire-Atlantique L'ex-curé de Guérande poussé à la démission

1

L'évêque de Dax et ancien prêtre de Guérande, Mgr Hervé Gaschignard, a été poussé à démissionner en raison d' "attitudes pastorales inappropriées".

Hervé Gaschignard avait exercé comme prêtre à Guérande et était passé à Nantes. Dans des communiqués séparés, l’évêché de Dax et le cardinal-archevêque de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, font état de "problèmes" de l’évêque "dans sa relation pastorale aux jeunes".

Interrogé par l'AFP, le responsable de la communication à l'évêché de Dax, Paul Perromat, s'est borné à préciser que cette démission intervenait après "des propos et comportements inappropriés qui auraient pu être tenus" par Mgr Gaschignard, mais "il n'est en aucun cas question d'agressions ou d'actes sexuels".

Des gestes inappropriés

Le responsable d'une association landaise de lutte contre la pédophilie, "Colosse aux pieds d'argile", a indiqué à l'AFP avoir recueilli ces derniers mois deux témoignages mettant en cause Mgr Gaschignard : un garçon de 14 ans que l'évêque aurait notamment interrogé sur ses pratiques sexuelles, et une adolescente du même âge ayant parlé de "caresse sur la cuisse, bisou volé sur la joue, chuchotements dans l'oreille, et beaucoup de paroles inappropriées".

Déjà signalé à Nantes il y a six ans

Selon le quotidien La Croix, le comportement de Mgr Gaschignard lui avait déjà valu une alerte, il y a six ans, alors qu'il était évêque auxiliaire de Toulouse depuis 2007, en charge de la formation des prêtres et des laïcs, de la jeunesse et de la famille. Une autre famille, ajoute le quotidien, avait fait état d'un comportement inapproprié, à Nantes, alors que le religieux était directeur adjoint du séminaire (1995-2006) et conseiller spirituel des scouts d'Europe.

L’évêque, âgé de 57 ans est originaire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Hervé Gaschignard a également été curé à Guérande au milieu des années 2000, pour la paroisse Notre-Dame La Blanche.

Plus d'informations à retrouver dans Presse Océan du vendredi 7 avril.