Loire-Atlantique Médecin de garde : faites le116 117

Depuis hier, c'est le nouveau numéro pour joindre un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux tous les soirs après 20 heures, le week-end à partir du samedi 12 heures et les jours fériés. En cas d'urgence vitale, il faut continuer de composer le 15. Et pour les habitants des agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire, un autre numéro est aussi possible : le 36 24 (0,12 €/min) pour joindre SOS médecins.

Gratuit, le 116 117 apporte une réponse médicale adaptée aux besoins du patient : un conseil médical, l'orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde, l'organisation d'une visite à domicile en cas d'incapacité de la personne à se déplacer et la prise en charge sans délai par les services de l'aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire.