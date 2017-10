Loire-Atlantique Médiation NDDL : Philippe Grosvalet réclame de la transparence

0

Dans un communiqué, Philippe Grosvalet, président du Syndicat Mixte Aéroportuaire, interpelle Jean-Louis Nadal, président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il souhaite savoir comment la mission de médiation a confié une expertise à la société Carbone 4 : « Ses deux dirigeants, associés fondateurs, sont aussi membres de la Fondation pour la Nature et l’Homme créée par le ministre de la Transition écologique et solidaire [Nicolas Hulot, NDLR] et l’un d’entre eux s’est vu remettre la Légion d’honneur par le même ministre. Ces deux experts se sont publiquement exprimés par le passé contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. (…) Étant donné la sensibilité du dossier, un doute peut subsister sur ces relations de proximité et l’attribution de ce marché. »