Loire-Atlantique Météo : le département en vigilance jaune canicule

Au même titre que l'ensemble de la façade atlantique (Ndlr : vigilance orange de la Vendée aux Pyrénées), la Loire-Atlantique est placée en vigilance (jaune) canicule par Météo France en raison des fortes chaleurs qui frappent le département.

Demain encore, le thermomètre va allégrement dépasser la barre des 30 °C. Météo France prévoit des pics à 34 °C sur Nantes et même 35 °C à Ancenis et 36 °C à Vallet. On s'approchera alors des valeurs remarquables constatées pour un mois de juin, la date du 30 juin 2015 faisant office de référence à Nantes avec un record à 37,1 °C.

Même constat mardi et mercredi : plus on s'éloignera du littoral et plus on va gagner en degrés pour frôler à nouveau les 35 °C dans l'Est du département. Il faudra vraisemblablement attendre la journée de jeudi pour retrouver des températures plus habituelles.

En attendant, la vigilance est de mise : il faut penser à boire régulièrement de l'eau même en l'absence de sensation de soif, à se rafraîchir et se mouiller le corps, à fermer les volets la journée pour les ouvrir le soir s'il fait plus frais.