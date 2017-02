Loire-Atlantique Météo : orages et grêle cet après-midi sur tout le département

0

Le temps s'agite sur le département selon Météo France, avec l'arrivée d'une perturbation qui traverse le quart nord-ouest du pays ce matin. Le temps se gâte encore cet après-midi avec orages et grêle.

Les Nantais l'ont constaté déjà ce matin, les pluies sont brèves mais soutenues, accompagnées d'un vent de sud-ouest assez fort.

Après le passage du front, le temps reste très agité et instable, et entre les courtes éclaircies, les giboulées sont fréquentes et marquées, parfois orageuses et accompagnées de grésil, le tout dans une atmosphère rafraîchie.

Sur la Loire-Atlantique, les giboulées orageuses sont attendues à partir de 10 h au nord du département. Météo France vient d'ailleurs de placer le département en vigilance orange car la menace orageuse va se répandre progressivement cet après-midi vers le sud du département, avec en certains endroits des averses de grêle (cf cartes) :

Prudence sur la côte atlantique, la mer sera forte, les vagues puissantes du fait des fortes rafales de vent conjuguées aux forts coefficients de marée.

Les températures maximales varient entre 9 et 12 degrés au nord de la Loire, 13 à 16 en général ailleurs.