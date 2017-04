Loire-Atlantique Nos idées de sorties en ce lundi de Pâques

1

1. Nantes : dernier jour pour la Foire internationale à la Beaujoire

La 85e Foire de Nantes se termine ce soir à 18 h. Pendant dix jours, tout le monde a pu apprécier les trésors et les secrets de cette foire. Aujourd'hui, une grande chasse aux œufs est organisée pour les plus petits. Mais les plus vieux sont attendus pour les dernières bonnes affaires. A vos marques, prêts, partez…

Plus d'infos dans Presse Océan de lundi 17 avril 2017.

2. Nantes : Chasse aux œufs lundi au parc de Procé

Ce lundi 17 avril, à partir de 13 h 30, une chasse aux œufs des Super-héros est calée au parc de Procé. au programme de la journée : structure gonflable, activités artistiques, chamboule tout... À 16 h 30, goûter solidaire avec boissons et gourmandises. Tout savoir du programme sur le facebook : chasseauxoeufssuperheros.

Une autre chasse est organisée à 14 h à Nantes au parc des Crapaudines.

Retrouvez ici notre galerie photos de La chasse aux œufs du secours populaire hier au parc du Grand-Blottereau.

3. Grand jeu de piste à côté du château des ducs

Le site Internet Citizen Kid organise une animation spécial Pâques dans 12 villes en France, dont nantes ce lundi. Il organise un jeu de piste ludique et gourmand avec les enfants au coeur de Nantes à travers un jeu de piste non loin du château. Pour participer en famille, inscrivez-vous ici.

4. Cirque burlesque à Guérande

La famille Morallès interprète à Guérande In Gino veritas. Personnage incontournable de la famille Morallès, Gino est revenu de son voyage à Las vegas, des idées de shows à l'américaine plein la tête. mais comme toujours avec cette famille, rien ne se passe comme prévu et le jour de la première, c'est le cirque.

Chapiteau installé à la Coulée verte, face à Athanor. 15h - Réservation : 02 40 24 73 30

5. La fête foraine à Nantes

Photo PO/Nathalie Bourreau.

Aujourd'hui dès 14 h, la fête foraine bat son plein près de la cathédrale de Nnates. Les forains ont investi l'esplanade pour la traditionnelle fête foraine de printemps. On peut même s'envoler jusqu'à 33 m du sol.

6. Un tour à la plage sur le littoral de Loire-Atlantique

Ce ne sont pas les plages qui manquent... Cliquez ici pour découvrir notre sélection des plus belles plages du département.