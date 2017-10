Loire-Atlantique Onze autocars dernier cri desservent la côte vendéenne

0

Le groupement Transdev CTA-Kisio services et le conseil régional ont inauguré, mi-septembre, onze nouveaux autocars. Dès ce mois-ci, ils sillonneront les lignes 26 (Le Mans-La Flêche-Saumur), 12 et 13. Ces dernières desservent depuis la gare de Nantes, les stations balnéaires de la côte vendéenne : Fromentine, les navettes vers l’île d’Yeu, Noirmoutier et Saint-Jean-de-Monts.

Ces autocars disposent de 53 places assises et deux emplacements pour les personnes en fauteuil roulant. Outre la climatisation et les deux écrans vidéos, « les autocars proposent un accès gratuit à la Wifi et des prises électriques et USB, la possibilité de lire la presse sous formats papier et numérique, de payer par carte bancaire à bord et leur géolocalisation sur smartphone », présente Gildas Lagadec, directeur Pôle Bretagne Pays de la Loire de Transdev. Autre nouveauté, le transport des vélos, « qui était très attendu ».

