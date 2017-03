Loire-Atlantique Palmarès des lycées : résultats ce mercredi

0

Les indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL) du baccalauréat 2016 sont publiés officiellement ce mercredi 22 mars.

Le centre éducatif nantais pour sportifs, est l'un des établissements qui obtient 100% de réussite au bac 2016, en Loire-Atlantique. Le Cens, au coeur de la Jonelière à la Chapelle-sur-Erdre, mise sur un suivi sur-mesure.

"Nous allons travailler sur les facteurs cinétiques", note Sophie, leur professeure. Théo, Baptiste, et les autres élèves, - athlètes au FCN, à l’Hermine de Nantes, à Nantes métropole athlétisme ou à Nantes natation -, sont en cours de sciences. Au Cens, ils concilient la préparation du baccalauréat et le sport de haut niveau. La recette fonctionne, comme le montre le fichier des indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL) dévoilé ce matin par l’Éducation nationale. "Nous avons 100 % de réussite au bac général et technologique depuis quatre ans", note Philippe Hervé, directeur du Cens.

Dans cet établissement, les effectifs par classe sont réduits, les cours aménagés en fonction des 21 disciplines sportives. "Au-delà des résultats scolaires, l’estime de soi est important. " Le tutorat est aussi un axe fort pour ces élèves confiés par les clubs.

Et aussi dans les autres établissements

Le fichier Ival sera aussi scruté par les autres lycées. Avec des explications nécessaires. Ainsi, le taux d’accès 2de-bac correspond au pourcentage de chance pour un élève de 2de d’obtenir son bac dans son établissement. "Pour nous, les résultats seront surtout probants en 2017", note-t-on au lycée Mandela (Nantes), ouvert depuis peu. "Je me demande comment les familles vont faire pour interpréter les chiffres", indique Patrick Bizet, directeur général de la Joliverie à Saint-Sébastien/Loire, "nos résultats sont bons. Mais le taux de réussite d’un établissement ne peut pas se résumer qu’aux examens."

La double page à lire dans Presse Océan ce 22 mars avec les résultats et la réaction d'un établissement nazairien. Les résultats sont aussi en ligne à 9h, sur le site du ministère de l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees.