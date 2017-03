Loire-Atlantique Législatives : LR et l'UDI ont co-investi leurs candidats

0

Dans la foulée de l’alliance scellée entre les deux partis au niveau national le 14 mars dernier, les fédérations LR et UDI de Loire-Atlantique sont parvenues à un accord pour les législatives.

Sur les dix candidats « co-investis » dans le département, huit sont LR et seulement deux UDI : Isabelle Mérand dans la 4e (Nantes sud-Rezé) et Frédéric Maindron dans la 5e (Nantes est-Carquefou).

Dans la 6e, le maire de Châteaubriant, Alain Hunault (LR) affrontera le maire d’Ancenis Jean-Michel Tobie, qui a perdu l’investiture UDI en annonçant son ralliement à Emmanuel Macron. Dans la 9e (Pays de Retz), l’UDI soutenait la candidature de Yannick Haury, le maire de Saint-Brevin, mais c’est finalement Claire Hugues (LR) qui a été investie.

Pour le reste, pas de changement dans les autres circonscriptions : Julien Bainvel (LR) est investi dans la 1re (Nantes Orvault), Sébastien Pilard (LR) dans la 2e (Nantes centre), Rozenn Hamel (LR) dans la 3e (Nantes ouest-Saint-Herblain), Franck Louvrier (LR) dans la 7e (La Baule-Guérande), Florence Beuvelet (LR) dans la 8e (Saint-Nazaire-Montoir) et Jérôme Guiho (LR) dans la 10e (Vignoble).