Loire-Atlantique Politique : l’UDB a désigné ses candidats aux législatives

Le parti régionaliste breton, allié au mouvement de Christian Troadec, présente des candidats dans les dix circonscriptions de Loire-Atlantique.

Comme ils l’avaient fait aux dernières régionales, l’Union démocratique bretonne (UDB) et le Mouvement Bretagne et progrès (MBP) font équipe pour les législatives 2017. Objectif : présenter des candidats « Oui la Bretagne » dans les « cinq départements bretons », dont la Loire-Atlantique.

Dans ce département, neuf candidats sur dix ont déjà été désignés. Seul le cas de la 1re circonscription (Nantes-Orvault) n’est pas encore réglé. Des discussions se sont engagées avec le député sortant, l’écologiste François de Rugy, partisan du rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. « Si elles n’aboutissent pas, nous désigneront notre propre candidat », indique Michel Beaupré, porte-parole de l’UDB 44.

Les autres candidats sont : Aurélien Boulé (suppléante Axelle Rama) dans la 2e (Nantes centre), Gwenvael Duret dans la 3e (Nantes-Saint-Herblain), Amélie Barrely (suppléant Yann Quemeneur) dans la 4e (Nantes-Rezé), Pierre-Emmanuel Marais (suppléante Anna Jaouen) dans la 5e (Nantes-Carquefou-Nort-sur-Erdre), Jean-Luc Pellerin dans la 6e (Ancenis-Châteaubriant), Syvain Reminiac dans la 7e (Presqu'île); Hervé Carro (suppléante Valérie Houguet) dans la 8e (Saint-Nazaire-Savenay), Thierry Jamet (suppléante Nadine Eyssalet) dans la 9e (Pays de Retz) et Maxime Cheneau dans la 10e (Vignoble). A noter que cette liste est susceptible d'évoluer afin de respoecter une parité complète.

Tous défendront un programme inspiré de la plateforme de Régions et peuples solidaires (RPS), revendiquant une France fédérale regroupant des régions fortes. « Mais nos candidats présenteront aussi un programme adapté aux réalités de chacune de leurs circonscriptions », souligne Michel Beaupré.

Pour la présidentielle, l’UDB soutient la candidature de Michel Troadec, maire de Carhaix et ex-leader des « Bonnets rouges », qui n’est cependant pas sûr de pouvoir se présenter faute d’avoir réuni les 500 signatures nécessaires.