Loire-Atlantique Franchises : pour Cavavin la belle histoire débute à La Baule

0

Le patron de Cavavin, Michel Bourel, est depuis deux ans le président de la Fédération française de la franchise.

Depuis l'ouverture de son premier commerce, place du marché à La Baule, Michel Bourel peut se vanter être devenu un éminent spécialiste de la franchise en France. Le caviste comptera à la fin de cette année 160 magasins sous le nom de cette enseigne créée en 1985.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 52 millions d'euros et 38 salariés au siège social, le chef d'entreprise originaire du nord de la Loire-Atlantique l'assure : « Je suis parti de zéro. La preuve, quand on veut, on peut... » Si à 69 ans, le président de la Fédération française de la franchise (FFF) sait que le commerce n'est pas un long fleuve tranquille, il remarque cependant que dans une période dite « morose », « un tiers des Français disent vouloir se lancer à leur compte, et 48 % d'entre eux en tant que franchise ».

La Région en pince pour les franchises : Notre dossier complet à lire ce lundi 5 juin