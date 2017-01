Loire-Atlantique Primaire à gauche : de nombreuses réactions

0

Après la large victoire de Benoît Hamon, à la primaire à gauche, de nombreuses personnalités politiques ont réagi :

Christophe Clergeau : "Je continuerai à défendre l'aéroport de NDDL"

Pour le président du groupe socialiste au Conseil régional : "Le respect de la démocratie est pour moi un principe intangible. Je serai donc pleinement engagé pour cette élection présidentielle derrière Benoît Hamon" [...] "Les quelques points que je ne partage pas dans le projet de Benoît Hamon sont de peu de poids face au danger du Front National ou face à la menace que représente le projet de société rétrograde de François Fillon, que nous connaissons bien en Pays de la Loire. Je continuerai à défendre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, point de désaccord sur lequel un échange doit s’engager entre le candidat désigné et les responsables locaux du Parti Socialiste". [...] "Je défends une gauche qui veut réellement changer le monde, accepte pour cela l’exercice du pouvoir et fait preuve de responsabilité. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables, je m’efforcerai de construire des passerelles, de Valls à Hamon et de Jadot à Macron".

Michelle Meunier : "Rassembler le Parti socialiste"

La sénatrice de Loire-Atlantique salue "la victoire de Benoît Hamon". "Ce résultat s'impose à tous désormais, et il appartient à Benoît Hamon de rassembler le Parti socialiste pour rassembler la gauche et les écologistes, en avril et en mai, aux présidentielles. Rien n'est écrit. Tout est possible."