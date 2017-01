Loire-Atlantique Primaire à gauche : des élus écolos soutiennent de Rugy

0

A la veille du premier tour de la primaire à gauche, neuf élus écologistes, dont six ex-EELV, appellent à voter pour François de Rugy.

La semaine dernière, six élus écolos nantais, dont quatre membres d'Europe écologie-Les Verts (EELV), ont affiché leur soutien à Benoît Hamon (PS) pour la primaire à gauche. Ce mercredi, neuf autres élus écologistes, dont sept ex-EELV, appellent à voter François de Rugy, le candidat du Parti écologiste.

Parmi eux, son ex-compagne, la conseillère régionale Emmanuelle Bouchaud (Front démocrate), son attachée parlementaire Cécile Bir, adjointe au maire de Nantes, la conseillère départementale Marie-Paule Gaillochet, l’élu nantais Mounir Belhamiti, Anne Éon, conseillère municipale à Vallet et Jean-François Gallant, conseiller municipal à Sautron. Mais aussi Benoit Blineau, adjoint au maire de Nantes (ex-MoDem) et les élus herblinois Myriam Gandolphe (ex-UDI) et Didier Gérard (ex-EELV passé au PS)

« François de Rugy est le plus à même pour défendre un projet écologiste, progressiste et innovant dans lequel nous nous retrouvons », explique les intéressés. Et de citer quelques-unes de ses 66 propositions : 100 % de production d’électricité renouvelable d’ici 2050, légalisation de l’euthanasie pour les personnes en fin de vie, ouverture de la PMA pour toutes les femmes, augmentation du salaire net par la suppression des cotisations familiales payées par les entreprises…