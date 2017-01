Loire-Atlantique Primaire à gauche : la liste des 145 bureaux de vote

0

La liste des 145 bureaux de vote ouverts pour la primaire à gauche en vue de la présidentielle 2017 en Loire-Atlantique a été finalisée par la fédération du Parti socialiste.

Le document transmis par le PS 44 précise la localisation de chaque bureau de vote par commune et/ou canton. Le scrutin aura lieu les dimanches 22 et 29 janvier, les bureaux seront ouverts de 9 h à 19 h. Pourront voter les citoyens inscrits sur les listes électorales (936 000 en Loire-Atlantique), les mineurs de plus de 16 ans et les étrangers adhérents au PS ou à ses partis alliés. Avant de glisser son bulletin dans l’urne, chaque électeur devra verser un euro et signer un texte affirmant qu’il se reconnaît « dans les valeurs de la gauche et des écologistes ».

Pour mémoire, sept candidats se présentent à cette primaire : les socialistes Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, l’écologiste François de Rugy, la radicale de gauche Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias (Force démocrate).

Où aller voter pour les primaires de la gauche les 22 et 29 janvier en Loire-Atlantique ?