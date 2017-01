Loire-Atlantique Primaire: David Samzun attend de Hamon des précisions sur NDDL

0

Dans un communiqué conjoint David Samzun, maire de Saint-Nazaire et Yannick Vaugrenard, sénateur de Loire-Atlantique disent prendre « acte du choix fait par les électeurs de la belle alliance populaire en faveur de Benoît Hamon. La participation plus importante de ce jour est un sujet de satisfaction. Dans le climat politique que nous traversons, le risque majeur reste le danger de l'extrême droite et sa montée dans l'opinion. Désormais notre candidat doit être à l'écoute de celles et ceux qui, s'étant positionnés sur sa personne ou pas, lui demandent de reconsidérer un certain nombre de points, en particulier concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il en va de la crédibilité des choix politiques et démocratiques.

Tout doit être mis en œuvre pour qu'au second tour la gauche soit présente pour combattre l'extrême-droite ».