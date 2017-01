Loire-Atlantique Primaire : hausse sensible de la participation à 17 h

0

A 17 h, la participation au second tour de la primaire de la gauche dépassait celle enregistrée dimanche dernier à 19 h pour le premier tour. Sur 131 des 145 bureaux ouverts en Loire-Atlantique, 46 172 personnes sont allées voter. Soit une participation de 5,49 %.

1,2 million de votants

Au plan national, ce second tour avait attiré dimanche à 17h plus de 1,2 million de votants dans 75% des bureaux de vote, a annoncé le président du comité national d'organisation du scrutin. « Ce qui représente une augmentation de 22,8 % par rapport à la même remontée à 17 h la semaine dernière », a déclaré Christophe Borgel à la presse. « Nous serons à la clôture entre 1,7 et 2 millions de votants, c'était ce que nous avions annoncé et espéré », a-t-il ajouté.

Dimanche dernier pour le premier tour, le nombre d'électeurs avait dépassé « le million » à 17 h sur 70 % des bureaux de vote. Lors de la primaire socialiste de 2011, le taux de participation avait atteint 2,8 millions au second tour du scrutin.

A titre de comparaison, le second tour de la primaire de la droite et du centre qui a débouché sur la victoire de l'ex-Premier ministre François Fillon avait mobilisé plus de 4,4 millions de votants (source AFP).

