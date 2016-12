Loire-Atlantique Projet d’aéroport NDDL : les opposants toujours d’attaque

Foulques Deletang

Bien sûr, tous les chercheurs du CNRS sont des ânes mais vous êtes là! Luc Brohan chercheur en chimie des matériaux, Loïc Marion écologue, Jean Jouzel climatologue : autant d'avis négatifs sur NDDL et méchants terroristes zadistes parmi les plus connus. On peut y ajouter les experts des Ponts et Chaussées qui ont rédigé le dossier pour le ministère de l'écologie et des personnalités telles Corinne Lepage, Nicolas Hulot, tous les partis écologistes et bien d'autres.

Je m'abstiens de les comparer à vous le simplet.