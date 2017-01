Loire-Atlantique Qualité de l'air : alerte aux particules fines

0

La baisse des températures constatée cette semaine entraîne une augmentation des émissions de polluants liée à l'usage des systèmes de chauffage, et ce à l'échelle de l'Europe. Air Pays de la Loire observe depuis plusieurs jours une dégradation de la qualité de l'air de la région. Un dépassement du seuil d'information et de recommandation sur les niveaux en particules fines (PM10) est prévu le vendredi 20 janvier sur tous les départements de la région, et le samedi 21 janvier en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe