Loire-Atlantique Quand des écoles innovent au quotidien (NOTRE DOSSIER)

Au collège du Bon Conseil, à Nantes, des élèves planifient leur journée. Objectif : apprendre sans s’ennuyer.

Concentrés, Matis et Tristan travaillent chacun sur un exercice différent. « On travaille en îlot, par quatre. On réalise les activités dans l’ordre qu’on veut. Il y a un plan de travail pour nous aider. On peut se déplacer, utiliser la tablette ou l’ordinateur ». Leur professeure vient de groupe en groupe aiguiller ou guider les élèves.

En Loire-Atlantique, certains établissements publics et privés du département ont opté pour des pédagogies différentes, insistant sur un apprentissage plus concret et plus automone.

