Européens et chihuahas sont les races de chiens et chats préférées des habitants du département. C’est ce qui ressort d’une analyse du fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD).

En 2016, le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) comptait 12 524 chats, 11 838 chiens et 46 furets identifiés en Loire-Atlantique. Pour les chats, la préférence des habitants du département va prioritairement aux Européens (10 377), suivis des croisés Européens (304) et des Maine Coon (294). Pour les chiens, les chihuahuas l'emportent haut la main (534), suivis des bergers allemands (456) et des labradors (396).

Maya, le nom le plus donné

Quant aux noms les plus donnés par leurs propriétaires, chats et chiens sont sur un pied d’égalité : Maya est le nom le plus populaire de l’année passée : « C’est celui qui a été le plus donné à la fois aux chiens et aux chats ! », précise I-CAD. Et le département se range au diapason de l’ensemble du pays. Sur le podium suivent ensuite Max et Marley pour les chiens, et Minette et Mia pour les chats.

