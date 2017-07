Loire-Atlantique Risque « extrême » ce mardi pour les feux de végétation

0

L'aléa pour les incendies de végétation sera exceptionnellement élevé demain dans le département.

L'indice de risque dont disposent les services d'incendie et de secours a exceptionnellement classé la quasi-totalité du territoire de Loire-Atlantique en alerte noire pour ce mardi 18 juillet. C'est le niveau le plus élevé, rarement atteint dans l'Ouest de la France. Cela correspondant à un risque « extrême » pour les feux de végétation. Cette évaluation de l'aléa répond à plusieurs critères d'ordre météorologique. En font partie la sécheresse, la température et le vent.

Météo France prévoit jusqu'à 36 degrés par endroits ce mardi, avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h et sur un sol qui manque cruellement d'eau depuis déjà plusieurs semaines.

Dimanche et lundi, les pompiers du département sont intervenus environ une trentaine de fois pour des feux de récolte.

Plus d'informations ce mardi 18 juillet dans Presse Océan