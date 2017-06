Loire-Atlantique Santé : arrêter de fumer avec l'hypnose

0

Avec de la volonté, les fumeurs peuvent dire adieu aux cigarettes grâce à l'hypnose. Ils sont « déconditionnés ».

Face au danger pour la santé et au coût du paquet avoisinant les 7 €, ils sont nombreux à vouloir arrêter. Sans succès. Au sein de la clinique Bretéché, des professionnels ont été les premiers à pratiquer l'hypnose pour l'arrêt du tabac en milieu hospitalier à Nantes.

« Nous proposons trois modules de deux heures en groupe le soir », précisent Mickaël Vadepied, sophrologue et hypnothérapeute. « L'hypnose n'est pas une baguette magique. Il faut avoir la volonté. C'est cependant un vrai coup de pouce ». Que se passe-t-il concrètement avec l'hypnose ? « On déconditionne le fumeur pour qu'il n'ait plus envie de fumer ». Mickaël Vadepied et Nelly Fabre proposent cette méthode depuis trois ans à Bretéché, avec des groupes de 4 à 10 personnes.

