Loire-Atlantique Santé : attention au cœur des enfants

Sédentarité, malbouffe, tabac : une campagne choc incite les familles à s'engager au quotidien pour la santé.

« Les enfants font moins d'activités physiques qu'auparavant. Selon l'OMS, il est nécessaire de pratiquer 60 minutes d'activités physiques par jour », indique le professeur Jean-Noël Trochu, chef du pôle hospitalo-universitaire de l'institut du thorax et du système nerveux de Nantes, et membre de la Fédération française de cardiologie, « il faut une prise de conscience des parents »

Le constat des experts médicaux est sans appel. La place des jeux vidéos a, par exemple, diminué le temps d'activités sportives. Et les conséquences ne sont pas anodines. Un enfant courait 800 mètres en moyenne en trois minutes en 1971. Il leur en faut 4 mn aujourd'hui. Et à 15 ans, seulement 6 % des filles pratiquent une activité physique modérée à intense, et 14 % pour les garçons.

La Fédération française de cardiologie souhaite donc provoquer une prise de conscience. L'objectif est clair : expliquer aux parents qu'un enfant prend plus de risques à rester assis qu'à bouger. Et l'intérêt est capital pour sa santé cardio-vasculaire.

Des parcours santé sont organisés dans différentes villes, comme à Nantes le 6 mai en lien avec l'Institut du Thorax, au stadium métropolitain Pierre Quinion à Nantes dès 14h. D'autres manifestations sont prévues à Châteaubriant, à Ancenis ou dans les écoles.

www.fedecardio.org

