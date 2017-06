Loire-Atlantique Six réformes pour la rentrée

0

La nouvelle politique ministérielle se traduira dès la rentrée par six réformes en Loire-Atlantique. Toutes les classes de cours primaire des réseaux d'éducation prioritaire REP + seront dédoublées. Sur la forme, cette mesure concerne en Loire-Atlantique cinq réseaux autour des collèges Stendhal, Rosa Park, Debussy et Sophie Germain à Nantes et Pierre-Norange à Saint-Nazaire. Il sera possible de revenir à la semaine de quatre jours en primaire, « là où, explique le recteur William Marois, émerge un consensus local issu de la conjonction d'un avis du conseil d'école, donc des parents, et d'une délibération du conseil municipal ». Au collège, les enseignements complémentaires seront dispensés à hauteur de 3 heures en sixième et 4 heures de la cinquième à la troisième (cycle 4). Ils prendront la forme d'accompagnement personnalisé ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires, (EPI) sans thèmes imposés. « La où cela sera possible, les enseignements du latin et du grec pourront être relancés. Les classes bilangues et les sections européennes seront maintenues ou réactivées. L'allemand sera privilégié ». « Il pourra y avoir des devoirs, explique le recteur. Ils pourront être faits, gratuitement et si les familles le demandent, au sein même de l'établissement grâce au temps d'étude accompagnée soit après les cours soit le midi ». Et partout on fera une rentrée en musique

Explications dans Presse Océan de ce vendredi 23 juin 2017