Social Un 1er-Mai en ordre très dispersé à Nantes

Malgré un contexte politique a priori propice à l'unité, la fête du Travail sera à nouveau marquée par les divisions syndicales en Loire-Atlantique.

Contrairement à 2002, où plus de 30 000 personnes avaient défilé contre la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour de la présidentielle, il n’y aura pas de grande manif anti-FN à Nantes, le 1er mai.

La faute en incombe d’abord aux syndicats, incapables de s’entendre sur l’organisation d’une riposte unitaire face à « la menace FN ».

Les unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à « un 1er-Mai revendicatif » avec un meeting commun, à 10 h, place de la République. Mais pour la suite, les choses se compliquent. Fidèle à sa ligne, FO réunira ses militants dans ses locaux. De leur côté, la CGT, FSU et Solidaires ont prévu de défiler jusqu’à la préfecture. Sur des mots d'ordre sociaux, mais aussi pour réaffirmer « leur attachement aux valeurs de la République » et leur rejet du racisme et de la xénophobie.

La CFDT souhaitait se joindre au défilé. Mais la CGT, qui n’a toujours pas digéré son soutien à la loi Travail, y a mis son veto.

