Loire-Atlantique Tempête en cours : bacs de Loire à l'arrêt

0

Les bacs de Loire sont actuellement à l'arrêt entre Basse-Indre et Indret et entre Couëron et Le Pellerin, à cause des vents forts qui soufflent sur la Loire-Atlantique.

Des restrictions de circulation sont en cours sur le pont de Saint-Nazaire.

Les pompiers et les gendarmes sont également très sollicités. A 18h15, un officier de la compagnie de gendarmerie de Rezé comptait dix interventions en cours dues aux intempéries dans le sud-Loire et dans le vignoble. "Des arbres sur les routes, des câbles électriques pendants, une barricade de chantier menaçant de chuter… Beaucoup d'alertes car c'est l'heure de la débauche et beaucoup de gens sont sur les routes, mais rien de grave."