Loire-Atlantique Tempête : 450 appels et 88 interventions pour les pompiers

La tempête annoncée par Météo-France a touché la Loire-Atlantique cet après-midi.

Conséquence des vents violents, le standard des pompiers a été pris d'assaut. Le centre de traitement de l'alerte du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours a reçu 450 appels entre 13 h 45 et 16 h 15. Une activité qualifiée d'exceptionnelle par les pompiers. Dans cette période, ils ont réalisé 88 interventions sur l'ensemble du département, principalement pour des chutes d'arbres, de branches, de lignes électriques et pour des dégâts sur les toitures. Le Sud-Loire et l'agglomération nantaise ont été les secteurs les plus touchés.

A 16 h 05, l'équipe spécialisée dans le sauvetage déblaiement a été envoyée pour sécuriser l'église de Machecoul, dont la toiture avait souffert.

Des sites météo annoncent des vents enregistrés en rafales à 113 km/h à Nantes.

Episode tempête en cours.

245 appels en 1 heure.

Réservez vos appels aux véritables urgences.

20 interventions en ce moment. — SDIS44 (@SDIS44) 3 février 2017

#Infotrafic chute d'arbre à Facultés. #Tan2 coupée pour une longue durée. Mise en place de bus relais tram — Réseau Tan officiel (@reseau_tan) 3 février 2017

#Infotrafic conditionsmétéo#TanPasseurErdre interrompt son service — Réseau Tan officiel (@reseau_tan) 3 février 2017

Nantes/Atlantique (44), FR 03/02/2017 15:00 - tempête rafales 113 km/h de l'ouest https://t.co/7QZIHSFWHI — MA Pays de la Loire (@meteoalerte_pdl) 3 février 2017

