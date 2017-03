Loire-Atlantique Terra eco stoppe son projet de relance

0

"Malgré la mobilisation des lecteurs, l’intégralité des conditions de relance du média ne sont hélas pas réunies". C'est par ces mots que commence la lettre envoyée aux précédents abonnés du magazine Terra éco ce mardi soir. Prévu tout d'abord sur le web, le projet de relance du magazine, dont les racines sont nantaises, est abandonné. "Le 19 janvier dernier, nous lancions notre campagne de pré-abonnement, via la plateforme Zeste. Merci à ceux qui ont répondu présents et nous ont suivis depuis quelques semaines. Malheureusement, en parallèle de cette campagne, les autres conditions requises et sine qua non pour le lancement définitif du média n’ont pas été réunies dans les délais que nous nous étions fixés. Ainsi, l’équipe fondatrice du nouveau Terra eco, plutôt que d’embarquer ses néo-abonnés et ses anciens lecteurs dans une aventure trop incertaine, a pris acte de ces difficultés et choisit aujourd’hui d’interrompre le projet de relance du média sous sa forme actuelle".

Le projet sous sa forme actuelle est abandonné. La mission de l'association des amis de Terra éco ne devrait cependant ne pas en rester là. "Plus que jamais et au vu de l’actualité, nous sommes convaincus que les questions de transition sociétale, de renouveau démocratique et de révolution économique doivent être placés au cœur du débat. L’Association des amis de Terra eco, dans une histoire et une forme qui restent à écrire, tentera de concrétiser cette noble idée".