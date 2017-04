Loire-Atlantique "Une action commune contre les dangers qui menacent l'avenir"

0

A Nantes, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation a été célébrée au cimetière de la Chauvinière, en présence de la préfète Nicole Klein. Des hommages ont aussi été rendus à Saint-Nazaire ou Châteaubriant.

« Les conflits qui déchirent le Moyen Orient et d’autres parties du monde, les millions de femmes, d'enfants et d'hommes fuyant les lieux de combat, le terrorisme international, les semeurs de haine, la tentation des pays à se replier sur eux-mêmes au détriment de l’indispensable solidarité, tous ces éléments requierent une action commune contre ces dangers qui menacent l'avenir ». Ce message a été lu à Nantes ce dimanche, comme dans de très nombreuses villes, au nom de différentes fédérations d'associations de déportés (1). "Un appel pour que tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la République : Liberté – Égalité – Fraternité". Un appel important dans cette actualité politique chargée, avant le second tour de la Présidentielle.

(1) Fédération nationale des Déportés et Internés de la Résistance (F.N.D.I.R.), Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus, avec la participation d’Associations et Amicales de Camps