Loire-Atlantique Une manif pour le libre accès à l'Erdre

0

"Libérer les bords de l'Erdre", "Libre accès à l'Erdre : la trahison de l'État".. Ils étaient tout juste 200 à manifester à l'appel de la coordination « L'Erdre pour tous », hier après-midi à Nantes.

"Nous nous estimons trahis par le gouvernement qui ne fait toujours pas appliquer une loi de décembre 2006, pourtant soutenue par un député PS" explique Yves Piffard, l'un des trois co-organisateurs.

Selon le collectif, des propriétaires, bien que condamnés, continuent à s'opposer au passage des marcheurs sur les rives de l'Erdre, « tant physiquement que matériellement, et en bénéficiant d'une grande mansuétude de la part des services de l'État ».

Du côté de la préfecture, on indique qu'un important travail de médiation entre les propriétaires et les collectivités concernées a été initié entre 2012 et 2016 pour tenter de concilier les différents usages et intérêts liés à l'Erdre. « Le préfet dresse des contraventions depuis 2013 à l'encontre de propriétaires riverains de l'Erdre qui ne respectent pas la loi ».

Plus d'informations à lire dans le journal Presse Océan du dimanche 05/03