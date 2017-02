Météo Nouvelle tempête prévue samedi sur la Vendée : prudence sur les routes

0

Bison Futé appelle les automobilistes à redoubler de prudence en raison de vents violents et l'arrivée d'une nouvelle tempête qui touchera la Vendée et l'Aquitaine.

Depuis ce matin, des vents violents soufflent sur la Bretagne, la Manche et une bonne partie des Pays de Loire. Météo France prévoit l’arrivée d’une nouvelle tempête par le littoral atlantique en fin de nuit prochaine qui va gagner rapidement le Massif Central dans la journée de samedi.

D’ores et déjà, trois départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance rouge et 22 départements sur une grande moitié ouest sont en vigilance orange.

Sur la Vendée (85), des rafales de secteur nord-ouest de l'ordre de 110 à 120 km/h sont annoncées sur le littoral et de 90 à 110 km/h dans les terres. Ces vents forts se propageront assez vite en matinée de samedi vers l'Indre-et-Loire (37), l'Indre (36) et le Cher (18) en conservant des valeurs de 90 à 115 km/h en rafales.

Dans ces circonstances, Bison Futé rappelle qu’en vigilance rouge, le premier conseil est de rester chez soi dans la mesure du possible. Bison Futé appelle donc les automobilistes à s’informer des conditions météorologiques et de circulation avant de partir et à différer leur voyage, si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire.

Risques pour la conduite

Les conducteurs sont invités à redoubler de prudence sur les routes. Cet épisode présente un risque important pour la conduite. Les vents violents peuvent facilement déporter le véhicule et modifier sa trajectoire. Il est impératif d'adapter votre vitesse à ces conditions de circulation et d’anticiper le danger en particulier pour le franchissement de ponts, la traversée de zones exposées au vent et lors des dépassements de poids-lourds.

Pour faciliter l’information de chacun sur les conditions de circulation, la consultation du site Internet Bison Futé et sa version pour les mobiles fournit une information au plus près du temps réel : http://www.bison-fute.gouv.fr/ (rubrique « Route en hiver ») et http://www.bisonfute.gouv.fr/mobile.html ou via la nouvelle application Bison Futé disponible gratuitement en téléchargement pour les smartphones sous IOS et sous Android.