Loire-Atlantique Une très bonne année avec Presse Océan !

Cette année encore, votre journal local sera à vos côtés, au quotidien, pour vous aider à vous y retrouver.

Un quotidien à vos côtés

Jamais le besoin d’informations de proximité, fiables et pertinentes, ne s’est autant fait sentir. Vous êtes nombreux à en témoigner, par votre fidélité et à chaque fois que l’occasion se présente d’échanger avec nous. En ce début d’année, où chacun souhaite le meilleur à ses proches, toute l’équipe de Presse Océan vous adresse ses vœux pour 2017. Chaque jour, tout au long de cette année qui s’annonce déjà particulièrement riche en actualité, nous serons à vos côtés pour vous accompagner et vous informer.

La presse locale en première ligne

Avec 64 journaux en Métropole et en Outre-mer, la presse locale et régionale fédère 17,8 millions de lecteurs quotidiens et 43 millions de lecteurs par mois. Des chiffres toujours impressionnants qui s’expliquent par le dynamisme de l’offre : six quotidiens français sur dix sont régionaux ou départementaux, ce qui représente une diffusion papier de 4,4 millions d’exemplaires par jour et 16,8 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois sur les sites Internet des titres. Un impact considérable qui n’échappe pas à de très nombreux annonceurs publicitaires.

Presse Océan, journal ouvert et interactif

Dans un contexte difficile, où beaucoup de secteurs d’activités sont confrontés à une remise en cause sans précédent de leur modèle économique, Presse Océan se mobilise chaque jour pour vous apporter le meilleur de l’information locale : exclusivités, décryptage, vérification des faits, participation directe des lecteurs aux débats et à l’expression des opinions les plus diverses, et ce aussi bien sur le journal papier que sur Internet.

Des partenariats emblématiques

Le 25 janvier, en partenariat avec le Conseil départemental, Presse Océan organise la soirée des Trophées Sportifs de Loire-Atlantique, dont ce sera le 10e anniversaire. Un rendez-vous exceptionnel qui rappelle l’engagement de votre quotidien après des clubs sportifs de haut niveau, mais aussi des animations culturelles et de tous les rendez-vous importants organisés dans le département.

Des magazines, en plus du quotidien

Bien sûr, Presse Océan est avant tout un quotidien. Mais il édite aussi des produits distincts, parmi lesquels figureront, ces prochains mois : deux recueils de jeux (mots fléchés, mélangés, croisés, sudoku…) avec un « best of » le 7 février et le Spécial printemps le 21 mars ; des magazines sur les richesses de nos terroirs avec, le 10 mai, « Loire en cuisine » valorisant produits, recettes de la région et bons plans gastronomiques, et le 23 mai « Secrets et mystères du sous-sol des Pays de la Loire ». Pour quelques euros seulement, ces magazines seront disponibles chez votre marchand de journaux.

Abonnés

La première expérience a été un franc succès. Nous ne pouvions que la rééditer. En octobre dernier, nous avions dû organiser deux soirées consécutives pour accueillir les nombreux abonnés de Presse Océan qui voulaient découvrir les coulisses de leur journal. Face au succès de ces visites VIP, nous avons décidé de renouveler l’opération pour vous dévoiler dans des conditions privilégiées notre centre d’impression ultramoderne de La Chevrolière. Une visite en compagnie du directeur du site et du rédacteur en chef, avec un cocktail. Celles et ceux qui sont encore sur liste d’attente seront prioritaires mais tous les abonnés peuvent tenter leur chance.