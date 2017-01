Loire-Atlantique Vaccin : pas d'efficacité totale

0

Même vacciné, on peut être grippé. Le point avec Dr Valérie Briend-Godet, du centre de vaccination du CHU de Nantes.

Pourquoi peut-on attraper la grippe quand on est vacciné ?

« Le vaccin contre la grippe n'est jamais efficace à 100 %. Son efficacité va varier en fonction de deux facteurs principaux, le patient d'une part et la concordance entre le vaccin et la souche circulante d'autre part (la vaccination peut néanmoins en atténuer la gravité). Plus le patient sera âgé et moins le vaccin sera efficace. De même, s'il est immunodéprimé (si son système immunitaire ne fonctionne pas bien à cause d'une maladie ou d'un traitement), le vaccin sera moins efficace ».

Quel est l'autre facteur principal ?

« Les vaccins en France sont des vaccins trivalents : ils protègent contre 3 types de grippe. Le choix des souches se fait bien en amont de l'épidémie hivernale par l'étude des souches qui ont circulé majoritairement durant l'hiver précédent. Il peut arriver que la souche responsable de l'épidémie ne soit pas celle attendue ou que le virus mute entre-temps rendant le vaccin moins efficace.

Par ailleurs, lorsque quelqu'un fait un syndrome grippal après un vaccin, ces symptômes peuvent ne pas être dus au virus de la grippe. D'autres virus peuvent être responsables de symptômes similaires. Il ne faut donc pas confondre grippe et syndrome grippal. Enfin, il arrive que des personnes soient vaccinées alors qu'elles ont déjà été contaminées par le virus. Le vaccin peut ne pas être efficace puisqu'il a été fait trop tard. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un échec de la vaccination. »

L'article complet à lire dans le journal Presse Océan de lundi 23 janvier