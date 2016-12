Loire-Atlantique Votez pour votre personnalité de l'année 2016 préférée

0

La rédaction de Presse Océan a sélectionné dix personnalités du département parmi celles qui ont marqué l'année 2016.

Dès aujourd'hui, vous êtes invités à voter en ligne pour celle qui vous touche le plus (présentation des nominés dans Presse Océan dimanche 18 décembre). Clôture des votes le 29 décembre 2016 à 19 h.

<a title="sondage selon vous loire atlantique merite etre" href="http://www.123votez.com/sondages/sondage-selon-vous-loire-atlantique-merite-etre-71620_10366566.php" >Qui selon vous en Loire-Atlantique mérite d'être sacré personnalité de l'année 2016 ?</a> depuis <a title="faire sondage" href="http://www.123votez.com" >sondages gratuits </a>











1. Adèle Castillon

Cette jeune Nantaise n’a que 15 ans, mais, depuis un an et demi, ses vidéos, « Adèle, ta chérie d’amour », font un véritable tabac sur Youtube. Elles sont vues des millions de fois et l’adolescente vient de tourner un long métrage de Dominique Farrugia, avec Louise Bourgoin et Gilles Lelouche.

2. Alain Thomas

Le peintre vertavien de 74 ans, dont la fresque du toucan, à Nantes, fête ses 20 ans, va illuminer la cathédrale de Nantes, pour la deuxième fois, du 23 au 30 décembre. Après la Nativité en 2014, c’est l’Arche de Noë qui va envahir, en lumière et en musique, la façade de la cathédrale.

3. Diariata N'Diaye

Cette jeune Nantaise a créé App-Elles, une application anti-agression. Elle permet d’envoyer automatiquement et rapidement un message d’alerte à trois contacts prédéfinis en cas de risque d’agression.

4. Julie Dachez

Cette jeune Nantaise a été diagnostiquée autiste Asperger à l’âge de 27 ans. Elle s’en ouvre d’abord sur son blog, en 2012, puis décide d’expliquer son histoire à travers une BD, La différence invisible, parue cet été aux éditions Delcourt.

5. Marie Denigot

Cette jeune professeur de danse nazairienne de 22 ans a fait une entrée remarquée dans la 7e saison de l’émission de TF1 Danse avec les stars aux côtés de l’humoriste Artus. Le duo est parvenu à se maintenir jusqu’à la finale, le vendredi 16 décembre.

6. Marion Moulet

Cette jeune entrepreneuse nantaise de 26 ans a lancé, avec son compagnon Corentin Poirier, sa propre marque de culottes en coton bio et ethique, « Osez ». Les dessins, tous plus décalés les uns que les autres, sont de la main de Marion qui les imprime ensuite sur le tissu.

7. Olivier Bourdeaut

Son premier roman, En attendant Bojangles, publié chez Finitude, a été la surprise littéraire de l’année. Le Nantais de 36 ans a vendu quelque 285 000 exemplaires et a été traduit dans 28 langues et distribué dans 40 pays. Le livre devrait faire l’objet d’une adaptation au cinéma et au théâtre.

8. Michel Weber

Chef du service d’ophtalmologie du CHU de Nantes depuis 2001, le professeur Michel Weber, avec son équipe, a implanté la première rétine artificielle dotée de 150 électrodes. Une innovation qui s’adresse aux personnes devenues aveugles à la suite d’une rétinopathie pigmentaire.

9. Yannick Jollivet

Ce Nantais est l’un des fondateurs de la chorale Au clair de la rue qui réunit des SDF et des personnes en situation de précarité. En novembre, la formation a eu l’honneur de se produire devant le pape François à Rome, lors du festival européen Fratello.

10. Yvan Bourgnon

Le navigateur suisse de 45 ans qui garde toujours des attaches familiales à St-Brevin-les-Pins où il est arrivé à l’âge de 13 ans, s’est lancé dans un projet fou : The sea cleaners, un quadrimaran de 72 m de large conçu pour nettoyer les océans des déchets plastiques.





Légende photos (archives PO, sauf Marie Denigot : TF1; et Yvan Bourgnon : Camellia Menard) : de gauche à droite

- en haut : Diariata N'Diaye, Olivier Bourdeaut, Julie Dachez, Yannick Jollivet, Adèle Castillon.

- en bas : Pr Michel Weber, Marion Moulet, Alain Thomas, Marie Denigot, Yvan Bourgnon.