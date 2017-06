Loire-Atlantique Un nouveau site web pour trouver une assistante maternelle

0

Chercher des enfants à garder ou un assistant maternel : un vrai casse-tête que propose de résoudre le Département.

Le Département lance un nouveau site internet « assmat.loire-atlantique.fr ». Deux objectifs : devenir un outil de travail pour les assistants maternels et faciliter la recherche pour les parents. « Des sites internet ont commencé à émerger dans le secteur privé, constate Gaëlle Rivoal, responsable du pôle innovation et multimédia au Département. Les parents sont en demande d'un outil pour les aider à trouver un assistant maternel. Et, dans certains secteurs de Loire-Atlantique, des professionnels ont besoin de visibilité pour trouver des enfants à garder ».

Pour activer leur compte, les assistants maternels doivent se munir de leur numéro d’agrément. Pour les parents, le site sera disponible le 21 juin, avec un moteur de recherche pour trouver la perle rare.

Le site sera présenté au Forum d'accueil des tout-petits organisé par la ville de Nantes le 24 juin de 9h à 13h, 10 bis bd Stalingrad.