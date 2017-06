Loisirs Nant'escape kids, le premier escape game de la région pour les enfants

0

La société d'escape game, Nant’escape, étend son offre pour s’adresser désormais aux plus jeunes.

Ouvert en novembre 2016, rue Voltaire à Nantes, Nant'escape proposait jusque-là 4 salles avec 5 scénarii différents, mais une particularité phare : la présence de comédiens. Afin de développer son offre et de cibler une clientèle plus ou moins "oubliée" dans la région, la société a donc décidé d'imaginer des décors et des scénarii spécialement adaptés aux jeunes joueurs, une première dans la région des Pays de la Loire. En France, il existe actuellement "que" 12 escape game consacré aux enfants.

Les scénarii ont été pensés en collaboration avec Frédérique Guillerme, professeur des écoles et spécialiste de la rééducation du raisonnement logique. « Nos énigmes favorisent le développement cognitif des enfants en leur proposant une aventure imaginaire faisant appel à leurs sens, à leurs connaissances et à leurs compétences", peut-on lire.

Dans les mêmes salles que les grands

Dès que le jeu commence (dans les mêmes salles que les adultes), la mission des jeunes joueurs est de rechercher les indices disséminés et de résoudre les énigmes pour sortir victorieux de la pièce. Cet objectif commun qui suscite déjà l’enthousiasme, la motivation et la coopération des grands, pourrait en faire de même dans les mois à venir avec les plus jeunes.

Nant’escape, ouvert tous les jours de 10h à 00h00. Plus de renseignements ici.