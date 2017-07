Nantes Le nouveau carnet de voyage "customisable" d'une créatrice nantaise

0

« LOVE Nantes » est la dernière création d'Isabelle Morin, créatrice d'origine nantaise. Un carnet de voyage aux couleurs de la cité des Ducs, dont l'objectif est de faire participer les enfants à la visite de la ville et leur permettre de conserver leurs souvenirs. Divisé en trois parties, il contient un guide qui permet de sillonner la ville à la recherche de ses lieux iconiques, une carte à customiser avec des autocollants pour marquer son passage, et un espace où coller ses souvenirs les plus précieux. « Mon objectif était aussi qu’une famille en voyage puisse se rassembler autour d’un objet qui donne une approche patrimoniale mais ludique de la ville. » déclare cette globe-trotteuse mère de trois enfants.

Plus d'informations sur le carnet de voyage ludique et les autres nouveaux jeux made in Nantes dans notre édition du lundi 24 juillet.