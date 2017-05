Machecoul L'homme armé, identifié et placé en garde à vue

0

Des dizaines de CRS avaient été mobilisés mardi 23 mai, après qu'un homme armé avait été aperçu à l'heure de la sortie des cours, à la gare routière de Machecoul. Les lycéens avaient même été confinés plus d'une heure dans leur établissement. Malgré un imortant dispositif, les forces de l'ordre n'avaient pas pu mettre la main sur l'individu.

Mais les gendarmes n'ont pas lâché l'affaire et ont pu identifier le personnage mis en cause. D'après nos renseignements, un homme a été arrêté à son domicile à Machecoul et placé en garde à vue. Il correspondrait au signalement qui avait été fait aux autorités. Par ailleurs, une perquisition a été menée à son domicile et plusieurs armes à feu auraient été découvertes.

